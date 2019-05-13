Instagram'da Ramazan'a özel kamera efekti

Sosyal ağ Instagram bu hafta ilk Ramazan kampanyasını duyurdu. Facebook bünyesinde faaliyet gösteren ve aylık aktif kullanıcı sayısı 1 milyarı aşan Instagram’ın #MonthofGood (#İyilikAyı) adlı kampanyası, insanları iyiliği kutlamaya ve paylaşmaya davet ediyor.

İnsanları kutlamalarını ve iyi niyetlerini eğlenceli ve yaratıcı bir şekilde paylaşmaya teşvik etmek adına hazırlanan kampanya kapsamında Instagram, yeni bir kamera efektini kullanıma sundu.

Kampanya ve kamera efektiyle ilgili Instagram MENA ve Türkiye Stratejik Ortak Yöneticisi Samer Jamal, “Instagram, içinde farklı kültürleri barındıran küresel bir topluluk ve Ramazan ayı platformda kutlanan en büyük kültürel anlardan biri. Verilerimiz, Ramazan ayının insanların iyi niyetlerini paylaşmak için Instagram’a yöneldiği ve iyilik ve yardımla ilgili kelimelerin önemli oranda arttığı bir dönem olduğunu gösteriyor” dedi.

'İYİLİK AYI' ADINI VERDİ

Samer Jamal, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

“İyilik büyük bir jest olmak zorunda değil. Hatta, küçük ve beklenmedik şeylerin birinin gününe etkisi çok büyük olabilir. Bu yüzden, Instagram’da insanların iyi niyetlerini ve kutlamalarını eğlenceli ve yaratıcı bir şekilde paylaşmalarını sağlayacak #MonthofGood (#İyilikAyı) kampanyamızı ve ilk Ramazan kamera efektimizi duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu Ramazan ayında Instagram topluluğu tarafından paylaşılan küçük büyük iyi niyet gösterilerinden ilham almak için sabırsızlanıyoruz.”

(Habertürk)