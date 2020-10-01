İletişim Başkanı Altun'dan Sosyal Medya Yasası paylaşımı: Terör örgütleri ve yalancılarla mücadelemiz sürecek

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı twitter'dan Başkan Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe giren Sosyal Medya Yasası hakkında paylaşımda bulundu.

Altun paylaşımında, "Sayın Cumhurbaşkanımızın onayıyla bugün yürürlüğe giren Sosyal Medya Yasası hayırlı olsun. Bu yasa ile ülkemiz karalama kampanyalarından, vatandaşlarımız ise kişilik haklarına yönelik saldırılardan korunacak. Terör örgütleri, itibar cellatları ve yalancılarla mücadelemiz sürecek." ifadelerini kullandı.