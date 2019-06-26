İklim değişikliği okyanus akıntılarının yönünü değiştirebilir mi?

Akıntı; ekvatordan kutuplara kadar su ve havadaki sıcaklık farklılıklarının, hâkim rüzgârların, tuz konsantrasyonunun ve yerçekiminin su üzerindeki etkisinin hafif farklılıklarının bileşiminin sonucudur.

Bilim insanları, Kuzey Atlantik'teki Okyanus Taşıma Bandı'nın 11 ya da 12 bin yıl önce Genç Dryas ya da "Büyük Donma" döneminde kapandığına yönelik bir teori oluşturmuşlardır. Teorinin açıklamasına göre; Kuzey Amerika'daki eski ve büyük buzul gölünden okyanusa o kadar çok tatlı su gelmiştir ki son 12 bin yıldaki en büyük, en şiddetli ani iklim değişikliği dönemine neden olarak döngüyü sona erdirmiştir.

Kuzey yarıkürenin büyük bölümü kuzeye ilerledikçe daha da şiddetlenen aşırı soğuk ve kuraklık koşulları içeren Sibirya tipi kışlar yaşanmıştır. Hint muson sistemi bozulmuş ve tropik yağmurlar güneye doğru inmiştir.

Fosil yakıtları yakmayı toprağı ormandan yoksun bırakmayı sürdürür, endüstriyel tarımı yaygınlaştırırsak beklenmedik iklim değişikliği koşulları yeniden oluşabilir.

Küresel ısınma okyanusların ve atmosferin daha önce görülmemiş bir oranda ısınmasına neden olduğu için Okyanus Taşıma Bandı'nı da mutlaka etkileyecektir.

Öte yandan bu sonuçları kesin olarak belirlemek mümkün değildir. Normalden çok daha kısa sürelerde uç noktada iklim olayları yaşamaya başladık. İlk veriler, bildiğimiz okyanus akıntılarının olağandışı bir biçimde atmosferle bağlaşımını kestiğini gösteriyor, dikey döngüsü kısıtlı, öngörülemeyen derin okyanus örnekleri oluşuyor.

İklim sistemindeki daha fazla ısı, kaotik ve ekstrem bir çevre oluşturacak; artan enerji aktif volkanlara, fırtınalara, dalgalara ve depremlere yol açabilecektir.

TM Dijital Haber Merkezi