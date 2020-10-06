06 Ekim 2020 Salı 12:58 | Son Güncelleme:
İHA-SİHA kameralarının seri üretimi artırılıyor! Savunma Sanayi Başkanı Demir duyurdu
ASELSAN'ın ürettiği İHA-SİHA kameralarının seri üretimini artırıyor. Savunma Sanayii Başkanı Demir, "Geliştirme projelerimizi de hızlandırıyoruz. Bayraktar TB2 ve ANKA İHA ve SİHA'larımız görevlerini icra etmeyi sürdürecek" dedi.
İHA-SİHA kameralarının seri üretiminin artırıldığı duyuruldu.
Savunma Sanayii Başkanı Demir, "Kritik teknolojilerde tam bağımsızlık hedefimizde de yer alan, ASELSAN’ın ürettiği İHA-SİHA kameralarının seri üretimini artırıyor, geliştirme projelerimizi de hızlandırıyoruz." diyerek duyurdu.
Bayraktar TB2 ve ANKA İHA ve SİHA’larımız görevlerini icra etmeyi sürdürecek, savunma sanayiimiz yoluna güçlenerek devam edecektir.