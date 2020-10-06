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  • İHA-SİHA kameralarının seri üretimi artırılıyor! Savunma Sanayi Başkanı Demir duyurdu
06 Ekim 2020 Salı 12:58 | Son Güncelleme:

İHA-SİHA kameralarının seri üretimi artırılıyor! Savunma Sanayi Başkanı Demir duyurdu

İHA-SİHA kameralarının seri üretimi artırılıyor! Savunma Sanayi Başkanı Demir duyurdu

ASELSAN'ın ürettiği İHA-SİHA kameralarının seri üretimini artırıyor. Savunma Sanayii Başkanı Demir, "Geliştirme projelerimizi de hızlandırıyoruz. Bayraktar TB2 ve ANKA İHA ve SİHA'larımız görevlerini icra etmeyi sürdürecek" dedi.

 İHA-SİHA kameralarının seri üretiminin artırıldığı duyuruldu. 

Savunma Sanayii Başkanı Demir, "Kritik teknolojilerde tam bağımsızlık hedefimizde de yer alan, ASELSAN’ın ürettiği İHA-SİHA kameralarının seri üretimini artırıyor, geliştirme projelerimizi de hızlandırıyoruz." diyerek duyurdu.

Bayraktar TB2 ve ANKA İHA ve SİHA’larımız görevlerini icra etmeyi sürdürecek, savunma sanayiimiz yoluna güçlenerek devam edecektir.
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