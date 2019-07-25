Hindistan ilk uzay harp tatbikatına başladı

TM Dijital Haber Merkezi

Hindistan'ın Üçlü Hizmet Entegre Savunma Personeli (IDS), dış mekan varlıklarını güvence altına almak ve ortak bir askeri uzay doktrini hazırlamak için iki günlük tatbikat organize ediyor.

IDS, “IndSpaceEx, bir çatışmanın uzay boyutuna tırmanması durumunda ortaya çıkan temel zorlukları ve eksiklikleri belirlemek için yürütülüyor.” dedi.

Hindistan ordusu, Mayıs 2019'da uzay operasyonlarını, siber güvenliği ve özel kuvvetleri yönetmek için Üçlü Hizmet Entegre Savunma Personeli'ni (IDS) kurdu.

YÖRÜNGEDEKİ BİR UYDUYU FÜZE İLE VURMUŞLARDI

Hindistan, mart ayında bir anti uydu (ASAT) fırlatarak Dünya'nın alçak yörüngesindeki bir uyduyu vurmuştu.

Hindistan'ın ASAT füzesi tarafından tahrip edilen hedefin hizmet dışı bir Hint uydusu olduğu açıklanmıştı. Bazı kaynaklar uydunun 24 Ocak'ta Hindistan Uzay Araştırma Organizasyonu (ISRO) tarafından başlatılan mikro bir uydu olduğunu bildirmişlerdi.

DÜNYADA BUNU YAPABİLEN DÖRDÜNCÜ ÜLKE OLDU

Hindistan bu başarılı ASAT füzesi testinin ardından, ABD, Rusya ve Çin'in ardından balistik füze ile bir uyduyu vurabilme kabiliyetine sahip dördüncü ülke oldu.