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17 Eylül 2020 Perşembe 16:38 | Son Güncelleme:

Herkes bunu bekliyordu: Whatsapp'a yeni özellik geliyor!

Herkes bunu bekliyordu: Whatsapp'a yeni özellik geliyor!

Whatsapp'a yeni özellik geliyor. Heyecanla beklenen Whatsapp güncellemesi için gelişmeler yakından takip ediliyor. WatsApp'ta ne zaman kullanıma sunulacağı merakla beklenen ‘Whatsapp Web'e parmak izi ile giriş' güncellemesi hakkında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor.

WhatsApp’ın en çok kullanılan özelliklerinden biri de ‘Web’ olarak kullanımı. Whatsapp Web için yeni özellik heyecanla bekleniyor.

WhatsApp kullanıcılarının uzun zamandır merak ettiği güncelleme ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor.

Webtekno’nun haberine göre; WhatsApp geliştiricileri, uygulamanın Android beta sürümünü güncelledi.Bu güncelleme ile birlikte 2.20.200.10 sürümüne yükselen WhatsApp, geliştiricilerin yeni bir özellik üzerinde çalıştığını gösteriyor.

Whatsapp Web için henüz geliştirilme aşamasında olan özellik, kullanıcıların güvenliklerini artıracak gibi görünüyor.

WhatsApp'ın son beta sürümünde açığa çıkan özellik, kullanıcıların WhatsApp Web'e giriş için yeni bir giriş yöntemi olacağını gösteriyor. Üstelik bu giriş yöntemi parmak iziyle sağlanacak.

Ancak özelliğin ne şekilde kullanılabileceği şu an için belirsizliğini koruyor. 

<p>Editör: Nurullah Acar (nurullah.acar@turkmedya.com.tr)</p><p>Kurgu: Nurullah Acar (nurullah.acar@

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