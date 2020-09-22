22 Eylül 2020 Salı 22:36 | Son Güncelleme:
Havayı hiç kirletmeyecek! Sıfır emisyonlu hidrojen uçakları
Airbus, sıfır emisyona sahip hidrojenle çalışan uçakları 2035'te sefere koymayı planlıyor. Pervaneli uçağın 100 kişilik kapasite ve 1700 km menzili, jet motorlu uçağın 200 kişilik ve 3700 km menzili olacak.
Airbus 2035 yılında hayata geçmek üzere sıfır emisyona sahip olacak hidrojenle çalışan uçaklar üretme planını açıkladı. Uçakta hidrojenin ana enerji kaynağı olarak tercih edileceği belirtildi.