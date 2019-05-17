Haber başlığı yazabilen robot üretildi

Yapay zeka şirketi Primer, insanların yazabileceği kapasitede haber başlığı üretebilen bir araç geliştirdi.

‘Axios’ adı verilen robot, yapılan işlere göre yazılara uygun mantıklı başlık üretebiliyor.

ROBOT, BİR MİLYONDAN FAZLA HABER OKUYABİLİYOR

Yapay zeka, bir milyondan fazla haberi ve haber başlığını okuyabiliyor. Daha sonra bir önceki deneme verilerine göre bunların içerisinden en uygun kelime serilerini bir araya getiriyor. İnsanlar da yapay zekanın ürettiği başlıklarla, insanlar tarafından yazılan orijinal başlıkları karşılaştırabiliyor.

HABER BAŞLIĞI YAZAN YAPAY ZEKA

Primer şirketinin direktörü John Bohannon, bu yöntemin bir ‘başlık Turing testi’ olduğunu söylüyor. İngiliz matematikçi Alan Turing’in yaptığı testte, bir bilgisayarın zeki olarak nitelendirilebilmesi için kendisini, karşısındakine insan olduğunu kanıtlamaya çalışıyor olması isteniyordu.

Yapılan bu haber başlığı testinde de yapay zekaya, hangi başlıkların insanlar tarafından hangi başlıkların bilgisayarlar tarafından üretildiği soruldu. Sonuca göre yapay zeka, insanları yüzde 50 oranında geçmeyi başardı.

İNSANIN KONUŞMA DİLİNİ ANLAMALARI DA YAKINDIR

Diğer yandan yapay zekaların, insan merkezli doğal dilleri anlama ve bunlar gibi bir dil üretmesi şimdilik zor görünse de robot yazarların, bu açığı kapatmalarının imkansız olmadığı belirtiliyor.