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Güneş ışığından ve havadan elde edilen yakıt geliştirildi

Güneş ışığından ve havadan elde edilen yakıt geliştirildi

Araştırmacılar, yalnızca güneş ışığından ve havadan sıvı hidrokarbon yakıtları üreten yeni bir teknoloji geliştirdi.

TM Dijital Haber Merkezi

ETH Zürih araştırmacıları, dünyada ilk defa, gerçek saha koşullarında tüm termokimyasal işlem zincirini gösterirebilen güneş ışığından ve havadan sıvı hidrokarbon yakıtları üreten yeni bir teknoloji geliştirdi.

Bu teknoloji, ETH Zürih'te Yenilenebilir Enerji Taşıyıcıları Profesörü Aldo Steinfeld ve araştırma grubu tarafından geliştirdi.

Steinfeld, "Bu tesis, gerçek nötr koşullar altında karbon nötr hidrokarbon yakıtların güneş ışığından ve havadan yapılabileceğini kanıtlıyor." dedi.

ETH Zürih'in çatısındaki mini güneş rafinerisi, Zürih'te hüküm süren iklim koşulları altında bile teknolojinin uygulanabilir olduğunu kanıtlıyor. Günde yaklaşık bir desilitre yakıt üretiyor.

Steinfeld ve grubu halihazırda Madrid'e yakın bir güneş kulesinde güneş reaktörünün büyük ölçekli bir testi üzerinde çalışmakta olduğunu belirtti.

Steinfeld, bir sonraki proje hedeflerinin endüstriyel uygulama için teknolojiyi ölçeklendirmek ve ekonomik olarak rekabetçi hale getirmek olduğunu söyledi.

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