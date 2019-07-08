Google'dan mobile telefon operatörü hamlesi

New York Post´un konuya yakın kişilere dayandırdığı haberine gore, Google T-Mobile´dan aldığı alıcıları kullanarak Dish ile iş birliği yapmayı planlıyor.

Haberde, Google´ın yöneticisi Aolan Mulally´nin görüşmelere katıldığı ancak görüşmelerin halen kırılgan olduğu ve hemen duyurulmaması konusunda uyarıda bulunulduğu belirtildi.

(DHA)