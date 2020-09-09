Google'dan yeni güncelleme... Koronavirüsün yoğun olduğu bölgeler görülebilecek

ABD merkezli teknoloji devi Google'ın, harita servisi Google Maps'e yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya üzerinde yoğun olduğu lokasyonları eklemeye hazırlandığı ortaya çıktı.

NTV'nin 9to5Google'dan aktardığı habere göre, yeni özellik ile Google kullanıcılarına koronavirüsün en yoğun görüldüğü bölgeleri gösterecek.

Kullanıcılar Google Maps'te yer alan özelliği aktif hale getirdiklerinde salgının yoğunluk haritası ile karşılaşacak.

Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan haberlere göre, Google salgına dair bilgileri Wikipedia, New York Times, Johns Hopkins Üniversitesi ve Brihanmumbai Municipal Corporation'dan topluyor.

Google'ın test ettiği özelliğin ilk olarak ABD'de kullanıma gireceği belirtiliyor.

Söz konusu özelliğin ABD dışındaki ülkelerde hizmete sunulup sunulmayacağına dair bir bilgi ise bulunmuyor.