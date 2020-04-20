Google silinmesi gereken uygulamaları nelerdir? İşte silinmesi gereken uygulamalar listesi!

Google silinmesi gereken uygulamaları hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler arama motorlarında Google silinmesi gereken uygulamaları nelerdir? sorusunun yanıtını araştırıyor. Dünyanın sayılı teknoloji devlerinden biri olan Google, zararlı uygulamalar hakkında açıklamada bulundu. Kullanıcıların bilmeden telefonlarına eğlence amaçlı indirilen uygulamalarda bilgilerin ele geçirilebileceğini belirtti. Google, "Bu uygulamaları telefonunuzdan silin" şeklinde uyarı yaptı. Merak edilen o uygulamalar haberimizde.

SİLİNMESİ GEREKEN UYGULAMALAR LİSTESİ

Call Recorder: Telefon görüşmelerinizin kaydını tutan bu uygulama, gizliden gizliye sesinizi üçüncü parti uygulamalarla da paylaşıyor.

Realtime Booster: Telefonunuzu hızlandırdığını iddia ediyor, ancak bilgilerinizin çalınma riski bulunuyor.

SmartSwipe: Bu uygulama telefonunuza yüklüyse hemen kaldırın; kredi kartı bilgilerinizin çalınma riski bulunuyor.

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