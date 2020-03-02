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Göktaşında protein keşfedildi

Göktaşında protein keşfedildi

Harvard Üniversitesi bilim insanları 1990 yılında bulunan göktaşında daha önceden bilinmeyen bir protein keşfetti.

Bilim insanlarının ilk defa gök taşında uzay kaynaklı protein keşfettiği bildirildi.

Newatlas sitesinin haberine göre, Harvard Üniversitesinden bilim insanları, gök taşının içerisinde daha önce bilinmeyen bir protein tespit etti.

Araştırmacıların "hemolithin" adını verdiği proteinin demir ile lityum içerdiği belirtildi.

Araştırmacılar 1990'da Cezayir'de bulunan "Acfer 086" isimli meteoritte keşfedilen hemolithinin büyük oranda glisinden oluştuğunu ve demir, oksijen ve lityum ile kaplanmış olduğunu ifade etti.

Hemolithinin evrenin herhangi bir yerinde yaşam açısından önemli rol oynayabileceğini vurgulayan araştırmacılar, keşfinin dünya dışında yaşam olabileceğiyle ilgili bir ipucu teşkil edebileceğine dikkati çekti.

Araştırmacılardan Julie McGeoc, hemolithinin hayatın devam etmesinde önemli rol oynayan suyun, oksijen ve hidrojen olarak bileşenlerine ayırılmasında etkili olabileceğini ileri sürdü.

"Doğrulanırsa yaşama öncülük eden biyo kimyasal bir enerji kaynağı olabilir" diyen McGeoc, sonuçların doğruluğunun teyit edilmesi için bilim insanlarına konuyla ilgili araştırma yapmaları tavsiyesinde bulundu.
 


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