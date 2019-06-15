Glonass navigasyon uyduları, 2023 yılına kadar yerel bileşenlere geçecek

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Rusya, kendi navigasyon sistemi olan Glonass'ın uydularını 2023 yılına kadar tamamen yerlileştirmeyi planlıyor.

Roscosmos State Space Corporation Bilim ve Teknik Konseyi Başkanı Yuri Koptev Cuma günü verdiği demeçte, "Rusya'nın Glonass navigasyon uydularındaki yabancı bileşenleri tamamen değiştirme programının 2023'ten önce uygulanması gerekiyor." dedi.

Koptev , "Yerlileştirme kapsamında Glonass uydularının geliştiricisi olarak Reshetnev Information Satellite Systems Şirketi dört yıllık bir program hazırladı. Program kapsamında yabancı bileşenlerin yerini alacak belirli bir Rus bileşen seti belirlendi ve her yıl bu bileşenler değiştirilecek." ifadesini kullandı.

2023'TE HİÇ BİR YABANCI BİLEŞEN OLMAYACAK

Yabancı bileşenlerin yerli bileşenlerle değiştirilmesi programı 2018'de başlatıldı ve program, Glonass uydularının gelecekte hiçbir yabancı bileşen taşımamalarını şart koşuyor.

Glonass yörünge grubunu geliştirme stratejisi kapsamında, son Glonass-M uydusunun 2020’de başlatılması planlanırken, son Glonass-K uzay aracının ise 2023’te yörüngeye gönderilmesi bekleniyor.

Roscosmos Şefi Dmitry Rogozin, Moskova Devlet Üniversitesinde yaptığı bir konuşmada, ilk Glonass-K2 uydusunun 2019'un sonlarında - 2020'nin başlarında başlatılması planlandığını açıklamıştı.

Rusya'ya ait uydu sistemi olan GLONASS küresel navigasyon (konumlandırma) sistemi, belirli bir yer için coğrafi konumlandırma sağlayan 26 uydudan oluşuyor. GLONASS Geliştirme Stratejisi geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada, 2019 yılı içerisinde bu rakamı 31'e çıkarmayı planladığını açıklamıştı.

GLONASS Geliştirme Stratejisi'nden yapılan açıklamada, "Yörüngesel uzay aracı Glonass-M ve Glonass-K grubunun desteklenmesi çerçevesinde, GLONASS navigasyon sisteminin beş uydusu 2019 yılında Soyuz taşıyıcı roketleri tarafından fırlatılacak. Toplamda bir Glonass-K, bir Glonass-K2 ve üç Glonass-M uzay aracı yörüngesine gönderilecek." ifadelerine yer verildi.

HANGİ ÜLKELER UYDU KONUMLANDIRMA SİSTEMİNE SAHİP?

Şu anda dünyada kullanılabilen uydu konumlandırma sistemleri; ABD ordusunun denetimi altındaki GPS (Küresel Konumlama Sistemi), Rus GLONASS uydu yönlendirici sistemi, Avrupa Birliği'nin ortak projesi olan 2019 yılında tamamlanması planlanan Galileo Konumlandırma Sistemi, Çin'in 2000 yılından bu yana geliştirmekte olduğu BeiDou / COMPASS Uydu Konumlandırma Sistemi ve Hindistan'ın Hint Bölgesel Uydu Konumlandırma Sistemi IRNSS'dir.