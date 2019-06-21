Girişimci kadınlara 'Silikon Vadisi' fırsatı

Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Nilüfer Bulut, “Girişimci Kadın Merkezi (GİKAMER) Galatasaray Üniversitesi içinde kurulan merkezde eğitimlerine başladı” dedi. Bulut, GİKAMER’de özellikle teknoloji, inovasyon, dijitalleşme, yapay zeka gibi Sanayi 4.0 kapsamındaki çalışmaların giderek daha da fazla yer tutacağını söyledi. TİKAD üyesi işkadınlarıyla GİKAMER eğitim katılımcısı kadınların bir araya geleceği ve başarı öykülerinin anlatılacağı seminerler düzenlenecek.

Eğitim alacaklar

Bu seminerlerle girişimcilerin işkadınlarıyla fikir alışverişinde bulunabileceği bir ortam yaratılacak. Eğitim ve değerlendirmeler sonucu belirlenecek 10 başarılı girişim/girişim fikri sahibi, ekosistemde yer alan başarı örneklerini yerinde görme imkanı bulacak, start-up ve girişimcilik kültürünün dünyadan farklı örneklerini içeren Silikon Vadisi ziyareti fırsatı yakalayacak.

Şirketleşme sürecine destek

14 Başarı Akademisi toplantısı ile kadın girişimci adaylarının TİKAD üyesi başarılı işkadınlarıyla bir araya gelmesi sağlanacak. Söz konusu proje sonunda gerçekleştirilecek faaliyetlerle eğitime katılan kadınların en az 25’inin iş fikrinin iş planına dönüştürülmesi sağlanacak, bunlardan toplam 10 tanesinin de şirketleşme süreci desteklenecek.