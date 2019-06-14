Galaksimiz, hayalet bir galaksiyle çarpışmadan izler taşıyor

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Amerikan Astronomik Topluluğu Toplantısı'nda yayınlanan yeni araştırmaya göre, Samanyolu muhtemelen yeni cüce galaksi Antlia 2 ile milyarlarca yıl önce çarpıştı.

Geçtiğimiz yıl Avrupa Uzay Ajansının (ESA) Gaia Uzay Teleskobu, tarafından keşfedilen, Samanyolu Galaksisi yakınında bulunan ve önce varlığı bilinmeyen bir galaksi olan Antlia 2, Galaksisimizin disk bulutunun ardına gizlenmiş haldeki cüce galaksi olarak biliniyor.

Antlia 2'nin Samanyolu Galaksisi'nin üçte biri büyüklükte olmasına rağmen ışık düzeyi çok düşük kaldığından bugüne dek fark edilememiş ve bu yüzden "hayalet galaksi" olarakb adlandırılmıştı.

Rochester Teknoloji Enstitüsü'nden Sukanya Chakrabarti'nin öncülüğünde yapılan araştırma 10 yıl önesine dayanıyor. 2006'da, araştırmacılar Samanyolu'nun dış gaz diskinden sızan garip bir dalgalanmaya sahip olduğunu açıklamış, 2009 yılında Chakrabarti, karanlık dalgaların hakim olduğu bir cüce galaksisi ile Samanyolu arasındaki nasıl bir çarpışma olduğunu gösteren bu dalgaları analiz eden bir çalışma yayımlamıştı.

Ekip, galaksimizin çarpıştığı cisimleri bulmak için birtakım analizler yaptı.İlk şüpehliler Macellan Bulutları ve Yay Cüce Gökadası idi. Ancak Macellan Bulutları çok uzak ve Yay Cüce Gökadası ise çarpışmadan sonra galaksimizde kalan dalgalanmaları açıklamak için çok az etkiye sahipti.

Daha sonra araştırmacılar, Gaia uydusundan gelen verilerin ikinci salınımını kullanarak Samanyolu'nun eteklerinde yakın yörüngede bulunan Antlia 2'nin geçmiş yörüngesini şimdiki hareketine ve konumuna göre hesapladı.

Chakrabarti, çıkan sonuçları uzmanlara sunarken, "Bakın, bakın, Antlia 2 gerçekten de geçmişte Samanyolu'na çarpmış gibi görünüyor." ifadesini kullandı.

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Bu simülasyon geçmiş 3 milyar yıl önceden başlayıp günümüze kadar hareket eden Antlia 2 ile Samanyolu arasındaki çarpışmayı göstermektedir. "Chakrabarti, Sol tarafta, çarpışma sonucu glaksimizde oluşan dalgalanmanın ne kadar çoğaldığı gözle görülür bir şeklinde görebilirsiniz."

Chakrabarti, "Bu teori teyit edilirse ve Antlia 2 gerçekten Samanyolu'nun gazını bozan galaksi haline gelirse, karanlık maddeyi araştırmamıza yardımcı olmak için Antlia 2'yi kullanmanın kapısını açabilir. Bu, Antlia 2'yi karanlık maddenin doğasını öğrenmek için eşsiz bir laboratuvar olarak kullanabileceğiniz anlamına geliyor" dedi.