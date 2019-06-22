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  3. Firmalara teknoloji röntgeni

Firmalara teknoloji röntgeni

Firmalara teknoloji röntgeni

Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu (BTYPK) çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Miray ÇİMEN 

Bir anket çalışması başlatan kurul, her ölçekteki firmaların teknoloji fotoğrafını çekerken, Ar-Ge çalışmasına ihtiyaç duyulan konuları, geliştirilmesi gereken teknoloji ve ürünleri belirleyecek. Anketin 30 Haziran’a kadar da sürmesi bekleniyor.

RAPOR SUNUYOR

Söz konusu kurul bilim, teknoloji ve yenilikle ilgili alanlarda Cumhurbaşkanınca alınacak kararlar ve oluşturulacak politikalarla ilgili öneriler geliştirmek amacıyla kurulmuştu. Kurul, çalışmalarla ilgili rapor sunuyor. 

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