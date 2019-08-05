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  3. Facebook'tan insan aklını okuyup metne döken yapay zeka

Facebook'tan insan aklını okuyup metne döken yapay zeka

Facebook'tan insan aklını okuyup metne döken yapay zeka

Instagram ve WhatsApp uygulamalarının arkasındaki isim olan Facebook, aynı zamanda Ar-Ge yatırımlarına da ağırlık veriyor. Son olarak şirketin insan beynini okuyabilen ve bunu metne dönüştürebilen yapay zeka teknolojisi geliştirdiği ortaya çıktı.

İnsanların aklından geçenleri birbir yazıya dönüştürebilen yapay zeka teknolojisi, geleceği şekillendiren gelişmelerden biri olacak gibi görünüyor.

Facebook Reality Labs tarafından finanse edilen yeni teknolojinin çalışma mantığı ise şöyle: Kullanıcılar önce kişinin kafatasına elektrotları yerleştiriyor, ardından insan beynindeki kelimelerin kodu çözülmeye başlıyor.

Bu deneyin sonuçlarını dünyayla paylaşan Facebook, yapay zeka teknolojisiyle insan beyninden geçen kelime veya cümlelerin başarıyla okunabildiğini ve metne dönüştürebildiğini kaydetti. 

Bu teknoloji sayesinde yakın gelecekte konuşma güçlüğü çeken ve felçli hastaların düşüncelerini rahatlıkla yazıya dönüştürebilmesi amaçlanıyor.

Ancak şu an emekleme aşamasında olan teknolojinin bu noktaya gelmesi için alması gereken uzun bir yol var.

 

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