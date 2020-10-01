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01 Ekim 2020 Perşembe 17:52 | Son Güncelleme:

Facebook duyurdu: Instagram, Messenger ve WhatsApp birbirine bağlanıyor

Facebook duyurdu: Instagram, Messenger ve WhatsApp birbirine bağlanıyor

Facebook, bünyesinde barındırdığı Instagram, Messenger ve WhatsApp uygulamaları arasında geçiş yapmadan mesajlaşmayı amaçlayan yeni bir özelliği hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Teknoloji devi Facebook’tan daha önce görülmemiş bir adım geldi. Instagram, Messenger ve WhatsApp’ın da sahibi olan şirket, bu 3 platform arasında geçiş yapmadan mesajlaşmayı sağlayacak yeni bir özelliği hayata geçirmeye hazırlanıyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, özellik sayesinde WhatsApp uygulaması hesabı olanların başka bir uygulama indirmesine gerek kalmadan Instagram ve Messenger kullanıcılarına ya da bu uygulamalardan WhatsApp’a mesaj gönderebilmesinin önü açılacak.

INSTAGRAM’DAN MESSENGER’A BAŞLADI

Mesajlaşma sektörüne yeni bir boyut kazandıran Facebook, bu uygulamanın ilk adımı olarak bazı Instagram kullanıcılarına, Facebook hesabı olmadan Messenger kullanıcılarına mesaj gönderebilme olanağı sağladı.

ÖNÜMÜZDEKİ AYLARDA TÜM DÜNYAYA YAYILACAK

Instagram ve Messenger kullanıcılarının birbiriyle mesajlaşma ve görüntülü görüşme yapabilmesi özelliği bazı pazarlarda denenmeye başladı.

Önümüzdeki aylarda tüm dünyaya yayılacak özelliğin, WhatsApp’ta ne zaman başlayacağıyla ilgili henüz takvim verilmedi.

<p>Editör:</p><p><a href='#0' >ayse.tunali@turkmedya.com.tr</a></p><p>'Haçlılar, beceriksi

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