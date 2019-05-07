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Evrenin en ayrıntılı görüntüsü yayımlandı

Evrenin en ayrıntılı görüntüsü yayımlandı

Hubble Uzay Teleskobu'nun gözlemlerini bir araya getiren bilim adamları, evrenin bugüne kadar ki en ayrıntılı görüntüsünü yayımladı.

LiveScience'ın haberine göre, Hubble Uzay Teleskobu'nun gözlemleriyle oluşturulan evrenin aile fotoğrafında, yaşlı ve küçük galaksiler ile tanınmış gezegenler bir arada görülüyor.

Hubble'ın 16 yılda yaptığı 7 bin 500'den fazla gözlemi bir araya getiren resim, evrenin şimdiye kadar ki en ayrıntılı görünümünü temsil ediyor. 

Kompozit görüntüde, ışıkları Hubble'ın görüş açısına girene kadar milyarlarca yıl yol alan, çoğu çok uzakta yaklaşık 265 bin galaksinin bulunduğu ifade ediliyor. 

Projenin lideri California Üniversitesinde görevli gök bilimci Garth Illingworth, "Bu tek görüntü, evrende galaksilerin gelişiminin tam tarihini, 'bebekliklerinden' tam bir 'yetişkin' olana kadar geçen süreyi kapsıyor." dedi.

Fotoğrafta  iki ya da daha fazla genç galaksinin birbirleriyle çarpışması sonucu oluşan "galaktik tren enkazlarının" da görülebildiği belirtiliyor. 

NASA'nın, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü (STScl) ile ortaklaşa geliştirdiği Hubble Uzay Teleskobu, 1990'dan bu yana dünya yörüngesinde uzay gözlemleri yapıyor.

AA

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