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  3. Emniyet'in sanal devriyesinde bir kişi gözaltına alındı
04 Eylül 2020 Cuma 14:15 | Son Güncelleme:

Emniyet'in sanal devriyesinde bir kişi gözaltına alındı

Emniyet'in sanal devriyesinde bir kişi gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, sosyal medya platformları üzerinde sanal devriye faaliyetlerine devam ediyor. Resmi sayfasından yapılan açıklamada, 'dini değerleri alenen aşağılayan' bir kişinin gözaltına alındığı ifadeleri kullanıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya üzerinde yaptığı sanal devriyede bir kişinin gözaltına alınmasıyla ilgili yazılı açıklamada bulundu.

Yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

Sosyal medya platformları üzerinde Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan sanal devriye faaliyetleri sırasında;

Dini değerleri alenen aşağılayan @tcbelensay rumuzlu hesabın kullanıcısı olduğu değerlendirilen E. M. isimli şahıs 03.09.2020 tarihinde ikamet ettiği Bursa ili Gemlik ilçesinde gözaltına alınmış alınan ifadesinde” hesabı kendisinin açtığını sonrasında açık kimlik bilgilerini bilmediği Y. B. isimli şahsa kullanması için verdiğini” beyan etmiş daha sonra C.Savcısının talimatı ile salıverilmiştir.

Yapılan itiraz üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından E. M. için tekrar gözaltı ve şahsa ait dijital materyallerine el koyulması talimatı verilmiş, şahıs gözaltına alınarak mevcutlu olarak adliyeye sevk edilmiştir.

Türk Polis Teşkilatı olarak ülkemizin huzur ve güvenliği için suç ve suçlarla mücadelemizi her alanda olduğu gibi 7/24 esasına göre sanal ortamda da sürdürmeye devam edeceğiz.

Kamuoyuna saygıyla duyulur.

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