Starship testi başarıyla geçti... Elon Musk, Mars'a bir adım daha yaklaştı

Elon Musk'ın sahibi olduğu ABD'li roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Ay ve Mars uzay seferleri için tasarladığı Starship mekiğini test etmeye devam ediyor.

SpaceX söz konusu roketin ikinci test çalışmasını yaptı. ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan tesiste yapılan testin başarılı olduğu açıklandı.

Ntv.com.tr'nin aktardığı habere göre, test sırasında Starship 152 metreye kadar yükseldi. Roket daha sonra dizayn edildiği üzere yere güvenli iniş yaptı.

Her başarısızlıktan ders çıkardıklarının altını çizen Musk, Mars hedefine bir adım daha yaklaşıldığının altını çizdi.

Geçtiğimiz günlerde Mars planlarıyla ilgili Twitter üzerinden açıklamalar yapan Musk, 2050 yılına kadar 1 milyon insanı Kızıl Gezegen'e göndermeyi planladığını söylemişti.

Musk Mars'a ilk insanlı seferleri ise 2030'lu yıllarda gerçekleştirmeyi planlıyor.