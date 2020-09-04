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  3. Starship testi başarıyla geçti... Elon Musk, Mars'a bir adım daha yaklaştı
04 Eylül 2020 Cuma 09:24 | Son Güncelleme:

Starship testi başarıyla geçti... Elon Musk, Mars'a bir adım daha yaklaştı

Starship testi başarıyla geçti... Elon Musk, Mars'a bir adım daha yaklaştı

Uzay teknolojileri endüstrisinde çığır açan Elon Musk, Mars hayaline bir adım daha yaklaştı. Uzay ve Mars uzay yolculuğu için tasarlanan Starship ikinci testini başarılı şekilde gerçekleştirdi.

Elon Musk'ın sahibi olduğu ABD'li roket ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Ay ve Mars uzay seferleri için tasarladığı Starship mekiğini test etmeye devam ediyor.

SpaceX söz konusu roketin ikinci test çalışmasını yaptı. ABD'nin Teksas eyaletinde bulunan tesiste yapılan testin başarılı olduğu açıklandı.

Ntv.com.tr'nin aktardığı habere göre, test sırasında Starship 152 metreye kadar yükseldi. Roket daha sonra dizayn edildiği üzere yere güvenli iniş yaptı.

Her başarısızlıktan ders çıkardıklarının altını çizen Musk, Mars hedefine bir adım daha yaklaşıldığının altını çizdi.

Geçtiğimiz günlerde Mars planlarıyla ilgili Twitter üzerinden açıklamalar yapan Musk, 2050 yılına kadar 1 milyon insanı Kızıl Gezegen'e göndermeyi planladığını söylemişti.

Musk Mars'a ilk insanlı seferleri ise 2030'lu yıllarda gerçekleştirmeyi planlıyor. 

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