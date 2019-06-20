Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7561
  • 6,5018
  • 255.68
  • 94.244
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Teknoloji
    3. >
  3. Efsane bu kez ceplere geliyor

Efsane bu kez ceplere geliyor

Efsane bu kez ceplere geliyor

Nintendo, en yeni mobil oyunu olan Dr. Mario’nun çıkış tarihini açıkladı.

Oyun, iOS App Store ve Google Play’de yer alacak. Mario World, 10 Temmuz’da iOS ve Android’de satışa sunulacak. Oyun yeni bir oyun olmamakla birlikte mobil platforma uygun hale getiriliyor. Super Mario serisi bu sefer sevenlerinin karşısına Dr. Mario ile çıkıyor. Mario’nun amacı bu kez tuğlaları kırarak prensesi canavarın elinden kurtarmak değil, birbirine uyumlu hapları toplayarak virüsleri yok etmek. 

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Pelin Akil'den isyan: Evimize kadar geldiler
Buse Varol'dan Alişan'a sürpriz doğum günü partisi...
Özcan Deniz ile Feyza Aktan boşanıyor mu?
Aşıklar şehrinde 60 bin TL'lik hediye 
Bu ne hal Meryem

Uyumlu Köpek ve Çılgın Sahibi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Küçükkaya ve İmamoğlu yakalandı ve yalanlayamıyor! İşte adım adım otel krizi gerçekği!

Chernobyl (Çernobil) dizisindeki karakterlerin gerçek hayattaki karşılıkları