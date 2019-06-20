Efsane bu kez ceplere geliyor

Oyun, iOS App Store ve Google Play’de yer alacak. Mario World, 10 Temmuz’da iOS ve Android’de satışa sunulacak. Oyun yeni bir oyun olmamakla birlikte mobil platforma uygun hale getiriliyor. Super Mario serisi bu sefer sevenlerinin karşısına Dr. Mario ile çıkıyor. Mario’nun amacı bu kez tuğlaları kırarak prensesi canavarın elinden kurtarmak değil, birbirine uyumlu hapları toplayarak virüsleri yok etmek.