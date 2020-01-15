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  3. Dünyaya duyurdular! Rusya S-350'lileri ateşledi

Dünyaya duyurdular! Rusya S-350'lileri ateşledi

Dünyaya duyurdular! Rusya S-350'lileri ateşledi

Rus birliklerindeki S-300 füze komplekslerinin yerini alacak S-350 hava savunma sisteminin ilk fırlatılmasının başarıyla gerçekleştiği bildirildi.

(TM Dijital Haber Merkezi)

Rusya Savunma Bakanlığı, Rusya'nın gelişmiş S-350 'Vityaz' yerden havaya füze sistemini ilk kez güney Astrahan'da bulunan bir uygulama sahasından ateşlendiğini bildirdi.

Bakanlık, "Hava savunma füze kuvvetleri uzmanları sistemin ilk ateşlemelerini Astrahan Bölgesi'ndeki füze fırlatma merkezinden başarıyla gerçekleştirdi." açıklamasında bulundu.

S-350 VİTYAZ HAVA SAVUNMA SİSTEMİ

S-350 'Vityaz' yerden havaya füze sistemi, Almaz-Antey savunma üreticisi tarafından hava savunması için geliştirilmiş olup, maksimum 60 kilometre yarıçapında ve maksimum 30 kilometre yükseklikteki hedeflere vurabilir.

S-350 hem aerodinamik hem de balistik hedeflerle savaşacak şekilde tasarlanmıştır. Bir S-350 fırlatıcı 12 adet havadan havaya füze taşıma kapasitesine sahiptir.


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