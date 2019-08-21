Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,716
  • 6,347
  • 274.787
  • 95547.9
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Teknoloji
    3. >
  3. Dünyanın en eski web kamerasına veda ediliyor

Dünyanın en eski web kamerasına veda ediliyor

Dünyanın en eski web kamerasına veda ediliyor

Dünyanın en eski web kamerası olarak nitelendirilen ve 1994'ten bu yana internet üzerinden yayın yapan FogCam ay sonunda yayın hayatına veda ediyor.

Dünyanın en eski web kamerası olarak nitelendirilen ve 1994'ten bu yana yayında olan olan FogCam ay sonundan itibaren yayın yapmayacak. FogCam'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 1994 yılında bir öğrenci projesi olarak San Francisco Eyalet Üniversitesi Eğitim Teknolojileri Departmanı'nda hayata geçirilen ve internet üzerinden yayın yapan web kamerası FogCam, bu ayın sonunda yayın yapmayı durduracak.

Dünyanın en eski ve devam eden web kamerası operasyonu olan FogCam, internet dünyasındaki Web 2.0 gibi birçok değişime tanıklık ederek 25 yıldır internet sitesi üzerinden kesintisiz yayın yapıyordu. Jeff Schwartz ve Dan Wong tarafından hayata geçirilen FogCam projesi, 25 yıl içerisinde San Francisco Eyalet Üniversitesi'nin farklı noktalarından yayın hayatını sürdürüyordu.

"İNTERNET TARİHİNDE ÖZEL BİR YERE SAHİP"

Projeye son verilmesiyle ilgili, FogCam'in sitesinden yapılan açıklamada, 1994'ten bu yana internetin büyük değişiklere uğradığı fakat FogCam'in internet tarihinde hep özel bir yere sahip olacağı belirtilerek, "25 yılın ardından, FogCam Ağustos sonunda kapanacak. Tüm takipçilerimize ve San Francisco Eyalet Üniversitesi'ne yıllar boyu süren destekleri için teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Projenin kurucularından Jeff Schwartz, ABD'de yayın yapan SFGate gazetesine verdiği röportajda, FogCam'in yayın hayatına devam edebilmesi için güvenli bir lokasyon bulmanın zorlaştığını belirterek, kameranın yayın hayatına son verme zamanının geldiğini ifade etti.

FogCam benzeri bir proje Cambridge Üniversitesi'nde 1991 yılında hayata geçirilmiş ve 2001 yılında sona erdirilmişti. Bu nedenle, FogCam yayın hayatına devam eden en eski web kamerası ünvanını elinde tutuyordu.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Rusya'da deprem! Ünlü mankeni uyuşturdular, bayılttılar, balkondan attılar!
Yasemin Şefkatli hamile mi?
Çağatay servetine servet katacak
Tolgahan Sayışman'ın oğlu babasının izinde
Aşk yaşadıkları iddia edilmişti... Yakalandılar!
<p>Kentte çoğunlukla Kura Nehri kıyısında toplanan ve bir gün süren kısa ömürleri yüzünden ´bir günl

Kar Yağışı Değil Ölüm Uçuşu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Dev tablo görenleri hayran bırakıyor! Bir Osmanlı geleneği...

İzlanda'da dikkat çeken iklim değişikliği hareketi