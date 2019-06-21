Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8278
  • 6,6049
  • 261.48
  • 94.022
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Teknoloji
    3. >
  3. Dünyanın en büyük tüketici elektroniği tedarikçisi Foxconn'un başkanı istifa etti

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği tedarikçisi Foxconn'un başkanı istifa etti

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği tedarikçisi Foxconn'un başkanı istifa etti

Apple gibi şirketler için üretim yapan, dünyanın en büyük tüketici elektroniği tedarikçisi Foxconn'un başkanı Terry Gou istifa ettiğini açıkladı.

TM Dijital Haber Merkezi

Tayvan'da bulunan ve elektronik imalat hizmetleri sektöründe faaaliyet gösteren, dünyanın en büyük elektronik imalat hizmetleri sağlayıcısı olan Foxconn'un başkanı  Terry Gou,gelecek cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacağı yönündeki spekülasyonların ortasında istifa ettiğini duyurdu.

68 yaşındaki Gou, istifasını şirketin yıllık hissedarlar toplantısında duyurdu. Foxconn yönetim kurulu üyeleri Foxconn'un yarı iletken bölümünün başkanı Young Liu'yu Gou'nun halefi olarak seçti.

Gou, cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olacağı konusunda herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Gou istifasından önce yaptığı toplantıda, "Apple'ı ( montaj hattını ) Tayvan'a taşımasını rica ediyorum. Apple'ı Tayvan'a gelmeye çağırıyorum. Bunun çok mümkün olduğunu düşünüyorum." dedi.

Gou, "Tayvan, şu anki ABD-Çin ticaret anlaşmazlığında, bu küresel ekonomi reformunda çok önemli bir konuma sahip. Tayvan, teknolojileri, coğrafi konumu, fikri mülkiyet haklarının korunması ve yeni teknolojilerin uygulanması için önemli bir yer." ifadesini kullandı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'Eşime teklif gelmiyor' diyen Pınar Altuğ için ilginç yorum
Yapım şirketi açıkladı: Demet Özdemir artık 'güldürmeyecek'
Güzel oyuncunun o görüntüleri şaşırttı
Merve Boluğur ile Yağmur Tanrısevsin arasındaki dostluk bitti
Steven Seagal 'Aylan Bebek' için Türkiye'ye geliyor
<p>Yaz mevsiminin kuzey yarım küreye geçmesini mutlulukla karşılayanlar aramızda mı? </p>

En Uzun Gündüzü Kutluyoruz :)

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor