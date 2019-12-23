Dünyada bir ilk! Hackerların kıramayacağı şifreleme sistemi geliştirildi

Bilgisayar bilimciler uzun süredir kuantum bilgisayarların ortaya çıkışının bilgisayar korsanlarına şifrelenmiş verileri kırma imkanı verebileceğinden endişeleniyor.



Ancak St. Andrews Üniversitesi'nden bilim insanlarının da aralarında bulunduğu uluslararası bir ekip, veriler gönderilirken her seferinde tek kullanımlık bir şifreyi etkili biçimde oluşturan bir yonga üreterek "kusursuz gizliliği" başardıklarını ifade ediyor.



Üniversitenin Fizik ve Astronomi Fakültesi'nden profesör Andrea Di Falco, "Bu, birbirine iple bağlı iki karton bardak kullanarak konuşmakla eşdeğer" dedi:

Eğer konuşurken karton bardakları buruşturursanız bu, sesi maskeleyecektir ve her seferinde farklı şekilde buruşturursanız asla hacklenemez olacak. Bu yeni teknik kesinlikle kırılamaz.

Yeni teknik dijital veriyi ışık biçiminde depolayarak çalışıyor. Ardından bu ışık, ışığı büken ve yansıtan özel tasarlanmış silikon yonga içeren yapılardan geçirilerek veri, karman çorman hale getiriliyor.



En önemli noktaysa, bu bükme ve yansıtmaların gönderilen spesifik veriye bağlı olarak her seferinde farklı gerçekleşmesi.



Hakemli bilim dergisi Nature Communications'da yayımlanan bu yeni araştırmanın geçerliliği kanıtlanırsa iletişim sağlayıcılar, devlet kurumları ve küresel bankalar için paha biçilemez önemde olacağı söyleniyor. Bu kurumların hepsi, şifrelenmiş bilgilerin gelecekte kolayca ulaşılabilir olması ihtimalinin yaratacağı sorunla mücadele ediyor.



Profesör Di Falco bunu şöyle ifade ediyor:

İnsanlar verilerinin gizliliğine dair gittikçe daha çok endişeleniyor, bu teknik güvenliklerinin geleceğini temin ediyor.

Her ne kadar kuantum bilgisayarların hala çok uzakta olduğu düşünülse de, Google özel geliştirilmiş Sycamore işlemcisinin şimdiden diğer bilgisayarların binlerce yılda hallededebileceği problemleri çözebildiğini öne sürüyor.



Güvenlik uzmanları, bu tür bilgisayarların ortaya çıkışıyla birlikte mevcut şifreleme yazılımlarının tamamen işe yaramaz hale geleceğine dair uzun süredir uyarıyor.



Suudi Arabistan'daki Kral Abdullah Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden, araştırmanın başını çeken Doçent Dr. Andrea Fratalocchi, "Daha güçlü olanların ve kuantum bilgisayarların geliştirilmesiyle birlikte, mevcut şifrelemelerin tümü kısa bir süre içinde kırılacak. Bu da mevcut gizliliğimizi, daha da önemlisi, geçmişteki iletişimlerimizi ortaya serecek" dedi:



Örneğin bir korsan bugün gönderilen şifreli mesajları depolayabilir ve iletişimi çözmek için gerekli teknolojinin ortaya çıkışını bekleyebilir. (...) Küresel güvenlik için kitlesel ve karşılanabilir kaynakları uygulamak dünya çapında bir sorun ve bu araştırma onu her yerde ve herkes için çözme olasılığına sahip.



(Independent Türkçe)