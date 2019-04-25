Dünya Sağlık Örgütü: 1 yaş altı hiç kullanmamalı, 5 yaş altı sadece bir saat

TM Dijital Haber Merkezi

Birleşmiş Milletler bağlı sağlık kuruluşu olan Dünya Sağlık Örgütü (WHO), 5 yaşın altındaki çocukların her gün bir saatten fazla ekran izlememesi gerektiğini ve bir saatten ne kadar az olursa o kadar iyi olduğunu belirtti.

Daha önce yapılan araştırmalarda, her gün bir saatten daha fazla elektronik ekranlara bakan iki yaş ve altındaki çocukların yaklaşık yüzde 40'ının davranış ve sağlık sorunları yaşamalarının daha muhtemel olduğu belirtilmişti.

Uzmanlar, ebeveynlere iki yaşın altındaki çocukları ekranlardan kesinlikle uzak tutulmalarını, iki ilâ beş yaş arasındaki çocukların ise günde bir saatten az ekran başında zaman geçirmeleri gerektiğini söylüyor.

Yapılan araştırmada, iki yaş altındaki çocukların günde ortalama 1,5 saat ekran başında zaman geçirdiği, 2-4 yaşındaki çocuklarda ise bu zamanın iki saate yükseldiği tespit edildi.

Konuyla ilgili bir araştırmanın başında bulunan Doçent Doktor Scott Duncan, bu rakamların araştırmacıları şaşırtmadığını, ancak çok fazla ekran başında zaman geçirmenin çocuklarda önemli sağlık etkilerinin olduğunu söyledi.

“OLUMSUZ BİR ŞEY OLDUĞU ÇOK AÇIK”

Doktor Duncan, "Ekranda çok fazla vakit geçirmenin gelişimi etkilediğine dair diğer araştırmalarla birlikte sonucu değerlendirdiğimizde iki olumsuz sonuç ortaya çıkıyor; birincisi, çocukların dışarıda oynama gibi aktivitelerinin yerini alması, diğeri ise küçük çocukların kendilerine sunulan ‘tek yönlü’ bilgiyle başa çıkamaması. Daha da açmak gerekirse, ilk sorun, yani ekranda vakit geçiren ve bu yüzden dışarıda oynamayan çocuklarda motor becerileri artmıyor; ikincisi ise ekranda aktarılan bilgiyi tek başına çözemiyor ve öğrenemiyor. Bu ise öğrenme kabiliyetini zora sokuyor." dedi.

Yetişkinlerin ekranlara ve elektronik aygıtlara çok fazla zaman harcadığını söyleyen Duncan, yetişkinlerin çocukların geleceği ve gelişimi için kendilerine sorması gereken birtakım sorular olduğunu belirterek, “Çocuklar için rol modellemem ne yapıyor, onlara nasıl örnek oluyorum, etrafımdaki çocuklara ne öğretiyorum? gibi soruları sormamız gerekli; çünkü çocuklar ebeveynlerinin rollerini modeller ve o eyleme yatkın olurlar." diye konuştu.

Öte yandan bazı gruplar, Dünya Sağlık Örgütü'nün hazırladığı ekran başında zaman geçirme tavsiyelerinin dijital medyanın potansiyel faydalarını göz önünde bulundurmadığını söyledi.

İngiltere Kraliyet Pediatri ve Çocuk Sağlığı Koleji, mevcut verilerin uzmanların uygun tarama süresi için herhangi bir eşik belirlemesine izin veremeyecek kadar zayıf olduğunu söyledi.