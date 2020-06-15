Dünya dışında 36 farklı medeniyet mi var? Bilim insanlarından heyecanlandıran araştırma

Bilim insanları, gelecek 10 ya da 20 yıllık süreçte dünya dışında akıllı yaşam formu bulunabileceğine ilişkin kanıtlara ulaştı. Bu çerçevede, Samanyolu galaksisi içerisinde 30’dan fazla dünya dışı medeniyet bulunabileceği düşünülüyor.

Aksam.com.tr’nin doğa, bilim ve yaşam üzerine makaleler yayımlayan Earth’ten aktardığı habere göre, içerisinde bulunduğumuz Samanyolu galaksisindeki gezegen ve yıldızlara yönelik araştırmaların derinleşmeye başlaması, dünya dışı medeniyetlerin keşfedilmesi ihtimalini büyük ölçekte artırdı.

Nottingham Üniversitesinden bilim insanları, tıpkı Dünya’da olduğu gibi farklı noktalarda da akıllı yaşam formu oluşması için yaklaşık 5 milyar yıllık bir süreç gerektiği varsayımıyla, galaksimiz içerisinde birkaç düzine aktif medeniyet olabileceğini düşünüyor.

“Galaksimizde yaklaşık 36 tane yüksek teknolojiye sahip medeniyet olduğunu düşünüyoruz”

Araştırma ekibinde yer alan Tom Wetsby, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Kullandığımız yeni bir veri sistemi, galaksimizdeki medeniyetlerin sayısını tahmin edebilmemize olanak sağlıyor. Eğer diğer medeniyetler de bizim kadar hayatta kalabildilerse galaksimizde yaklaşık 36 farklı yüksek teknolojiye sahip medeniyet bulunduğu sonucuna vardık.”

Söz konusu medeniyetlerin bugüne kadar ulaşamamış olma ihtimali de bulunduğunu kaydeden bilim insanları, Dünya’ya en yakın potansiyel bir medeniyetin yaklaşık 17 bin ışık yılı uzaklıkta olabileceğini belirtti.

“Dünya dışı medeniyet bulamamak, bizim medeniyetimizin de uzun vadeli olmayacağının göstergesidir”

Araştırma ekibinin başında bulunan Profesör Christopher Conselice ise, yaptıkları çalışmayla ilgili olarak şunları ifade etti:

“Edindiğimiz bilgilere göre, dünya dışı medeniyetleri bulma çabası yalnızca çeşitli yaşam formlarına ilişkin bilgiler sağlamakla kalmayıp bizim medeniyetimizin ne kadar süreceğiyle ilgili bilgi sahibi olmamıza da olanak tanıyacaktır. Eğer dünya dışında herhangi bir medeniyet bulunamazsa, bu aynı zamanda bizim varlığımızın da uzun vadeli olmayacağının sinyalidir.”