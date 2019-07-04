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Dünkü WhatsApp kesintisinin sebebi belli oldu

Dünkü WhatsApp kesintisinin sebebi belli oldu

Facebook, Çarşamba akşamı dünyanın çeşitli bölgelerinde bulunan kullanıcılarını etkileyen ve tüm hizmetlerinde kesinti yaşanmasına neden olan sorunun ardından kesintinin "yüzde 100" düzeldiğini söyledi.

TM Dijital Haber Merkezi

Dün akşam saatlerinde başlayan ve Türkiye de dâhil tüm dünyada kesintiye uğrayan WhatsApp, Instagram ve Facebook, tekrar çalışmaya başladı.

Instagram ve WhatsApp adına konuşan bir Facebook sözcüsü, "Rutin bakım işlemi yanlışlıkla fotoğraf ve video göndermesini veya alınmasını zorlaştıran bir hatayı tetikledi." dedi.

Facebook aynı zamanda resmi Twitter hesabından, "Sorun çözüldü. Yüzde 100 çalışabilirliğe ulaşmaya çalışıyoruz. Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz." ifadelerini kullandı.

"#Facebookdown ve #instagramdown" etiketi dünya genelinde gündem oldu. Bu etikete dünya çapında yazan kullanıcılar uygulamaların çalışmadığını bildirdi.

CIA DE AÇIKLAMA YAPTI

ABD’nin Merkez Haberalma Teşkilatı CIA de, Twitter üzerinden sosyal medya platformlarında yaşanan olumsuzluklarla ilgili bir mesaj paylaştı. Söz konusu mesajında "#instagramdown" etiketini kullanan CIA, "Evet biz de #instagramdown’dan etkilendik. Ancak buna biz neden olmadık. Ve senin Instagram'ını biz düzeltemeyiz. Kapatıp tekrar açmayı dendin mi?" şeklinde bir tweet attı.

Bu yılın başlarında, Facebook hizmetlerinde yaşanan bir kesinti yaklaşık 24 saat sürmüş, bunun sebebinin ise “sunucu yapılandırma değişikliği” olduğu bildirilmişti.

13 Mart'taki kesinti, Facebook, Instagram ve WhatsApp uygulamaları ile yaklaşık 2,7 milyar insana ulaşan internet devi için şimdiye kadarki en büyük kesinti olmuştu.

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