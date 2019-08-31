Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8352
  • 6,4329
  • 283.069
  • 96718.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Teknoloji
    3. >
  3. Dreamliner'da kullanılacak... Yerli ve milli üretim!

Dreamliner'da kullanılacak... Yerli ve milli üretim!

Dreamliner'da kullanılacak... Yerli ve milli üretim!

Türk Hava Yollarının (THY) filosuna kattığı yeni Boeing B787- 9 Dreamliner model uçakların ekonomi sınıf koltukları, ilk ve tek Türk uçak koltuk üreticisi TSI Uçak Koltuk Üretim AŞ tarafından üretilerek, hava yolu şirketine teslim edildi.

THY Teknik AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kibar Holding şirketleriyle ortak girişimiyle kurulmuş olan TSI tarafından üretilen 11,6 inçlik büyük ekranlara sahip Epianka model ekonomi sınıf koltuklar, Boeing'in THY için ürettiği yeni nesil uçak modellerinde zorlu test aşamalarından sıfır hata ile geçerek teslim edildi. 5’i opsiyonlu toplamda 30 adet Dreamliner siparişi bulunan Türk Hava Yollarının tüm bu uçaklarında TSI tarafından üretilen yerli ve milli Epianka model ekonomi sınıf koltuklar kullanılacak.

Epianka, 2018'de A321neo ve B737 MAX tipi dar gövdeli uçaklar için gerekli sertifikaları alarak uçmaya başlamıştı. 2019'un 3. çeyreğinden itibaren Airbus A350 model geniş gövde uçaklar için de teslimatlar başlayacak.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'Müge Anlı ile Tatlı Sert' ekranlara geri dönüyor
Özge Özpirinçci müjdeyi patlattı
Aleyna Tilki Türkiye'yi terk ediyor
Hande'ye şarkı yazdı, gözlerine bakarak söyledi
Seren Serengil hastanelik oldu
<p><br /> <strong>HERCAİ YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?</strong></p> <p><br /> Hercai´nin 2. s

Hercai Yeni Sezon Fragmanı İzle... 2. Yeni Sezon Tarihi Belli Oldu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Bursalı usta 6 ayda yaptı! Emekli maaşıyla son model otomobil

Faydaları saymakla bitmeyen meyveler