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Dişleri fırçalamak kalbi koruyor

Dişleri fırçalamak kalbi koruyor

Bilim insanları tarafından yapılan son araştırmaya göre, diş fırçalamak kalp yetmezliği risklerini azaltıyor.

TM Dijital Haber Merkezi

Avrupa Önleyici Kardiyoloji Dergisi'nde (ESC) yayımlanan bir araştırmaya göre, diş fırçalamanın, atriyal fibrilasyon ve kalp yetmezliği risklerinin düşük olmasıyla bağlantılı olduğu keşfedildi.

Daha önce yapılan araştırmalarda, zayıf ağız hijyeninin kandaki bakterilere yol açtığını, vücutta iltihaplanmaya neden olduğunu, enflamasyon atriyal fibrilasyon (düzensiz kalp atışı) ve kalp yetmezliği risklerini artırdığı (kalbin kan pompalama veya gevşeme ve kanla doldurma yeteneği bozulur) kanıtlanmıştı. Bu çalışmada bilim insanları ağız hijyeni ile bu iki durumun ortaya çıkışı arasındaki bağlantıyı incelemiş ve diş fırçalamanın kalp yetmezliği risklerini azalttığını kanıtladılar.

Çalışmada, 40-79 yaşları arasındaki Kore Ulusal Sağlık Sigortası Sistemi'ne kayıtlı 161 bin 286 katılımcısının atriyal fibrilasyon veya kalp yetmezliği öyküsü içermemiştir. Katılımcıların, .boy, kilo, laboratuvar testleri, hastalıklar, yaşam tarzı, ağız sağlığı ve ağız hijyeni davranışları hakkında bilgi toplandı.

10.5 yıllık takip sırasında, 4 bin 911 (% 3.0) katılımcıda atriyal fibrilasyon ve 7 bin 971 (% 4.9) katılımcıda kalp yetmezliği geliştirmiştir.

Günde üç veya daha fazla kez diş fırçalamak yüzde 12'lik daha düşük kalp yetmezliği riski ile ilişkilendirilmiştir.

Bulguların yaş, cinsiyet, sosyoekonomik durum, düzenli egzersiz, alkol tüketimi, vücut kitle indeksi ve hipertansiyon gibi komorbiditeler gibi birçok faktörden bağımsız olduğu da açıklandı.

Araştırmacılar, sık diş fırçalamanın dişler ve diş etleri arasında yaşayan bakterileri azalttığı ve böylece kan dolaşımına geçmesini önlediği kanısındalar.

Seul, Kore Ewha Womans Üniversitesi'nden kıdemli yazar Dr. Tae-Jin Song, analizin bir ülke ile sınırlı olduğunu ve gözlemsel bir çalışma olarak nedensellik kanıtlamadığını belirtti. Ancak Song, "Uzun süre boyunca bulgularımıza güç katan büyük bir grup ile çalıştık." ifadesinde bulundu.


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