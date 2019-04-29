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  3. Dilde koku alıcıları olduğunu keşfetti

Dilde koku alıcıları olduğunu keşfetti

Dilde koku alıcıları olduğunu keşfetti

ABD’de yaşayan Türk bilim insanı Dr. Hakan Özdener, dilde sadece tat değil koku alıcılarının da bulunduğunu keşfetti.

Son 6 yıldır bu konu üzerine Monell Chemical Senses Merkezi'nde çalışan Dr. Özdener, araştırmaya, oğlunun, yılanların neden havayı koklamak için dilini çıkardığı sorusundan ilham alarak başladığını söyledi. Özdener, “İnsan burnunda bulunan 500 civarındaki koku alıcı reseptörlerin, hemen hemen aynı oranda insan dilinde de yer aldığını teyit ettim” dedi.

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