Dilde koku alıcıları olduğunu keşfetti

Son 6 yıldır bu konu üzerine Monell Chemical Senses Merkezi'nde çalışan Dr. Özdener, araştırmaya, oğlunun, yılanların neden havayı koklamak için dilini çıkardığı sorusundan ilham alarak başladığını söyledi. Özdener, “İnsan burnunda bulunan 500 civarındaki koku alıcı reseptörlerin, hemen hemen aynı oranda insan dilinde de yer aldığını teyit ettim” dedi.