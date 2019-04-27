Çin'in uzay roketinin parçaları yine yerleşim alanına düştü

TM Dijital Haber Merkezi

Çin'in 20 Nisan'da Beidou-3G2Q uydusunu yörüngesine göndermek için fırlattığı Long March-3B roketinin parçalarının, Çin'in Guizhou eyaletinin doğusundaki Qiandongnan Miao ve Dong Özerk Bölgesi'nin bir ilçesi olan Zhenyuan'daki yerleşim alanına düştüğü bildirildi.

Düşen roket parçalarının herhangi bir can kaybına veya önemli mülkiyet hasarına yol açmadığı rapor edildi.

Çin, geçtiğimiz ay ChinaSat-6C adlı iletişim uydusunu Long March-3B roketi ile uzaya fırlatmış, roketin bazı parçaları bir evin bahçesine düşmüştü.

Geçtiğimiz yıllarda da Çin'in Long March-3B roketi ile yapılan uzay lansmanları esnasında bu tür kazalar gerçekleşmişti. Ocak 2018’de Kuzey Yıldızı (Beydou) navigasyon uydu sistemi Long March-3B adlı taşıyıcı roket serisinin Yüencıng-1 modeli ile iki uydu uzaya gönderilmiş, ardından ise roketin bazı parçaları yerleşim alanına düşmüştü.

Yine Şubat 2018'de Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden Kuzey Yıldızı (Beydou) navigasyon uydu sisteminin uyduları Long March-3B adlı roket ile yörüngesine gönderilmiş, ardından taşıyıcı roket yerleşim alanına düşüp yangına sebep olmuştu.

Çin roketlerinin kullandığı roket yakıtı oldukça fazla oranda toksik bileşenler içerir ve atılan roket bölümleri Dünya'ya geri döndüklerinde yakıtlarının yüzde 10'u da kalabilir. Bunlardan en korkulan ise, heptildir. Son derece toksik olan heptilin kanserler ve doğum kusurları ile bağlantılı olduğu tespit edilmiştir. Bu toksik bileşenler toprağa ya da suya karıştığında oldukça tehlikeli ve kanserojendir