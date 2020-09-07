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  3. Çin, uzaya yer gözlem uydusu fırlattı
07 Eylül 2020 Pazartesi 12:32 | Son Güncelleme:

Çin, uzaya yer gözlem uydusu fırlattı

Çin, uzaya yer gözlem uydusu fırlattı
AA

Çin, yüksek çözünürlüklü gözlem yapacak Gaofın-11 uydusunun 2'incisini uzaya fırlattı.

Gaofın-11-02 ülkenin Şanşi eyaletindeki Tayyüen Uydu Fırlatma Merkezi’nden Long March-4B roketiyle yörüngesine gönderildi.

AA'nın aktardığı habere göre, Bir metrenin altında yüksek çözünürlükte fotoğraf alarak dünyaya göndereceği belirtilen uydu, yer gözlem, şehir planlama, yol şebeke tasarımı, tarım ve afetle mücadele gibi alanlarda kullanılacak.

Fırlatma işlemi, Long March roket serisinin 345’inci misyonu olarak kayıtlara geçti.

ÇİN, NESNELERİN İNTERNETİ İÇİN 80 UYDU GÖNDERMEYİ PLANLIYOR

Öte yandan ülke basınındaki haberlere göre Çin Uzay-Havacılık Bilim ve Sanayi Şirketi (CASIC) gelecek yıl uzaya nesnelerin interneti ağını kurmak için Şingyün projesi kapsamında 12 uydu göndereceklerini duyurdu.

CASIC, üç aşamada oluşturulacak uydu tabanlı nesnelerin interneti sisteminin 80 uydudan oluşacağını belirterek, söz konusu internet ağının tamamını 2023’e kadar tamamlamayı planladıklarını aktardı.

Çin, Gaofın projesini, yerküre üzerinde daha net görüntü sağlayabilmek amacıyla 2010 yılında başlatmıştı. Bu bağlamda Gaofın-1 2013'te, Gaofın-2 2014"te, Gaofın-3 2016'da, Gaofın-4 2015'te, Gaofın-5 Mayıs 2018'de, Gaofın-6 ise Haziran 2018’de yörüngelerine gönderilmişti.

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