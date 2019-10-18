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  3. Çin uzaya deneysel iletişim uydusu fırlattı

Çin uzaya deneysel iletişim uydusu fırlattı

Çin uzaya deneysel iletişim uydusu fırlattı

Çin'in uzaya deneysel iletişim uydusu fırlattığı bildirildi.

Şinhua ajansının haberine göre, uydu, ülkenin Sıçuan eyaletine bağlı Şiçang Uydu Fırlatma Merkezi’nden Long March (Uzun Yürüyüş)- 3B roketiyle yörüngesine gönderildi.

Çin Uzay Teknolojisi Akademisi tarafından geliştirilen uydu, çoklu bant ve yüksek hızlı iletişim teknolojilerinin deneylerinde kullanılacak.

Fırlatmanın, Uzun Yürüyüş roket serisinin 315’inci misyonu olduğu kaydedildi.

ABD ve Rusya'dan sonra dahil olduğu "uzay yarışında" son dönemdeki hızlı gelişimiyle öne çıkan Çin, uzaktan algılama uyduları, küresel konumlandırma ve gözlem uyduları, yörüngede daimi uzay istasyonu inşası, Ay çalışmaları, Mars ve Jüpiter’i keşif gibi iddialı projeleriyle 2045’te "uzayın lideri" olmayı hedefliyor.

(AA)

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