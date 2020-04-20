Çin işi SİHA'ların devri bitti! Göklerin hakimi Türk SİHA'lar

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti güçleri, SİHA'ların desteğiyle başlattığı harekatta Hafter güçlerine darbe üstüne darbe vurdu. 5 gün içerisinde 7 şehir ele geçirilirken, 102 Hafter milisi esir alındı.

ABD merkezli yayın kuruluşu Bloomberg'in Libya'daki son gelişmeleri anlattığı analizinde 'BAE'nin kumandasındaki Çin yapımı Wing Loong SİHA'lar artık Trablus ve Misrata üzerinde rahatça operasyon yapamıyor. Türk Bayraktar SİHA'lar ise her geçen gün gökyüzünün hakimi oluyor' ifadeleri dikkat çekti.