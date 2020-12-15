15 Aralık 2020 Salı 01:43 | Son Güncelleme:
‘Büyük Sıfırlama' yeniden gündemde
YouTube ve Gmail gibi Google servislerinde dün 1 saate yakın kesinti ‘Büyük Sıfırlama' iddialarını da yeniden gündeme getirdi.
Ocakta yapılacak Dünya Ekonomik Forumu’nda Kovid-19 salgını sonrası ekonomiyi sürdürülebilir şekilde yeniden inşa etme önerisi olarak tanımlanan ‘Büyük Sıfırlama’ konusu salgın sürecinde tartışma konusu olmuş hatta Times dergisinin kapağına da yansımıştı. Dünkü Google kesinti sonrası bir paylaşımda bulunan Ali Öztürk “Mail adreslerinize, YouTube kanallarınıza, dijital birikimlerinize dikkat edin” diyerek ‘global reset’e dikkat çekti.