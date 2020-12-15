‘Büyük Sıfırlama' yeniden gündemde

Ocakta yapılacak Dünya Ekonomik Forumu’nda Kovid-19 salgını sonrası ekonomiyi sürdürülebilir şekilde yeniden inşa etme önerisi olarak tanımlanan ‘Büyük Sıfırlama’ konusu salgın sürecinde tartışma konusu olmuş hatta Times dergisinin kapağına da yansımıştı. Dünkü Google kesinti sonrası bir paylaşımda bulunan Ali Öztürk “Mail adreslerinize, YouTube kanallarınıza, dijital birikimlerinize dikkat edin” diyerek ‘global reset’e dikkat çekti.