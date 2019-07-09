Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7403
  • 6,4369
  • 257.251
  • 98808.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Teknoloji
    3. >
  3. Bunları yapanları Instagram affetmiyor

Bunları yapanları Instagram affetmiyor

Bunları yapanları Instagram affetmiyor

Instagram, platform bünyesinde kullanıcıların rahatsız edici yorum ve içerikleri engellemek için önemli bir adım atıyor. Henüz test aşamasında olan özellik aktif hale geldiğinde rahatsız edici içerik paylaşanların diğer kullanıcılarla etkileşimi tamamen kesilecek.

Gölge Yasaklama (Shadow Ban) olarak da adlandırılan bu yeni sistemde fotoğrafların altına rahatsız edici yorumlarda bulunan ve gereğinden fazla hashtag kullanarak görüntü kirliliği yaratan kullanıcılara önce uyarı gönderilecek. Kullanıcılar, Instagram tarafından gönderilen "bu yorumu göndermek istediğinize emin misiniz?" sorusu ile önce uyarı alacak. Ancak uyarılara rağmen kullanıcı aynı eylemlerde bulunmaya devam ederse etkileşimi kısıtlanacak. Kullanıcılar Gölge Yasaklama sistemi altında engellendiğinde ise artık Instagram aramalarında görünmeyecek, yaptıkları yorumları kimse okuyamayacak.

(DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

'Hadise Sinan Akçıl'a taş mı attı?' Evlenmiyorum çünkü...
Alişan'dan güldüren halay! Duvara tırmandı
Acun'dan 'Ben Fero' sürprizi
Süper Lig futbolcuları 'Cicişler'le yakalandı
Ebru Gündeş tükendi!
<p><strong>TM Dijital Haber Merkezi</strong></p> <p>Rus askeri uzman Aleksey Leonkov, Suriye´deki

Suriye’deki S-300’ler, İsrail Uçaklarını Neden Durduramıyor?

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

NASA Dünya'nın son halini yayınladı!

İstanbul'da günübirlik tatil fırsatı