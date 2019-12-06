BTK, 11 farklı akıllı telefon satışını yasakladı
Türkiye'de 11 farklı telefon ve telsiz modelinin satışı yasaklandı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), yaptığı denetimlerde bu modellerin güvensiz olduğunu belirledi ve piyasadan toplatılmasına karar verdi.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), yaptığı piyasa denetimi ve gözetimi faaliyetleri sonucunda akıllı telefon ve telsizlerden oluşan 11 farklı cihazın "güvensiz" olduğunu tespit etti.
Bu cihazların marka ve modelleri fotoğrafları ile birlikte kurumun internet sitesinde yayınlandı ve satışı yasaklandı. Liste 27 Kasım'da yayınlanmasına rağmen bazı modeller e-ticaret sitelerinde hala satılmaya devam ediyor.