BTK, 11 farklı akıllı telefon satışını yasakladı

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), yaptığı piyasa denetimi ve gözetimi faaliyetleri sonucunda akıllı telefon ve telsizlerden oluşan 11 farklı cihazın "güvensiz" olduğunu tespit etti.

Bu cihazların marka ve modelleri fotoğrafları ile birlikte kurumun internet sitesinde yayınlandı ve satışı yasaklandı. Liste 27 Kasım'da yayınlanmasına rağmen bazı modeller e-ticaret sitelerinde hala satılmaya devam ediyor.