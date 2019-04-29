Bosch, hidrojen yakıtla çalışan arabalar için ilk adımı attı

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Dünyanın en büyük otomobil parçaları üreticisi Bosch, pazartesi günü yaptığı açıklamada, otomobilleri güçlendirmek için tasarlanmış hidrojen yakıt akülerinin temel bileşenlerini geliştirmek amacıyla İsveçli Powercell Sweden firması ile çalışacağını söyledi.

Eskiden bir otomobil üreticisi ve Volvo'nun yan kuruluşu olan Stuttgart merkezli Bosch ve Powercell Sweden, yakıt hücrelerini en geç 2022'de piyasaya sürmeyi hedefliyor.

Hidrojen ile çalışan elektrikli araçlar, elektrikli akülerle çalışan araçlarla karşılaştırıldığında çok daha kullanışlıdır. Hidrojenli aküler, elektrikli akülere göre daha uzun bir menzil sunarlar ve benzin veya dizel motorlu araçlar kadar hızlı yakıt ikmali yapabilirler.

Aynı zamanda hidrojenle çalışan aküler, güçlü hızlanma, sessiz çalışma ve su buharı dışında emisyon üretmezler.

Ancak, kitlesel yayılmadan önce birtakım teknolojik engeller devam ediyor. Hidrojen üretmek için büyük miktarda elektrik gerekir ve çok sınırlı sayıda yakıt istasyonu ağı vardır.

Bosch, Powercell ile olan anlaşmasının finansal şartlarını açıklamadı; ancak iki firma, “Hidrojen ve oksijen arasındaki kimyasal reaksiyonun meydana geldiği akülerin kalbindeki bileşenleri oluşturmak ve geliştirmek için birlikte çalışacağız.” ifadesini kullandı.