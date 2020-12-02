Blu Tv ücretsiz ne zaman hangi günler izlenebilecek? Blu Tv nasıl çalışır?

BluTV, hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağında ücretsiz hizmet uygulaması sosyal medyada gündem konusu oldu. Dijital dizi film platformu BluTv, normalde aylık abonelik ile hizmet sunan platform, 5-6 Aralık tarihlerinde ücretsiz olacağı açıklandı. Birçok dizi ve filmi içeriğinde barındıran Blu TV'ye herkes erişim sağlayabilecek. Blu TV'nin sunmuş olduğu bu kampanyanın ne zaman aktif olacağı merak edilmeye başlandı.



BLU TV HAFTA SONU ÜCRETSİZ Mİ?

Blu TV herkesin izlemesi için sağlamış olduğu kampanya vatandaşlar tarafından ilgi görmeye başladı. Online dizi ve film platformu Blu TV'nin 5-6 Aralık'ta ücretsiz izleneceği açıklandı. BluTV, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonu ücretsiz erişime açılacak.

Masum, Saygı, Bartu Ben, Çıplak, Aynen Aynen ve 7 Yüz gibi yapımlara ev sahipliği yapan platform, 5-6 Aralık tarihleri arasında ücretsiz olacak.

Ücretli abonelik ile girilen platform üzerinden tüm yapımlar ücretsiz olarak izlenebilecek. Sokağa çıkma yasağının geçerli olduğu hafta sonunda izleyicilerin keyifli vakit geçirmesini amaçlayan BluTV, üyelik istemeden ücretsiz olarak tüm yapımlarını erişime açacak. Bu durum şimdilik yalnızca 5-6 Aralık tarihlerinde geçerli olacak

Masum', 'Dudullu Postası', 'Alef', 'Yarım Kalan Aşklar' ve 'Saygı' gibi yerli dizilerin yayınlandığı Blu TV’de bu dizilerin yanı sıra binlerce yabancı dizi ve film bulunmaktadır. Hafta sonlarında evde karantina da olmamızdan dolayı Blu TV ücretsiz olarak herkese izleme fırsatı sunuyor. Platformu Aralık Cuma akşamı 21:00’dan Aralık Pazar akşamı 23:59’a kadar ücretsiz izlenilebilecek. Bu kampanyanın her hafta mı düzenleneceği yoksa bu haftaya mı özel olduğu bilinmemektedir.