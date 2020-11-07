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  • Bilim insanlarından dikkat çeken çalışma: Kovid-19 hastasını öksürük sesiyle tespit etti
07 Kasım 2020 Cumartesi 17:40 | Son Güncelleme:

Bilim insanlarından dikkat çeken çalışma: Kovid-19 hastasını öksürük sesiyle tespit etti

DHA

ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespiti için geliştirilen yapay zeka, Kovid-19 hastalarını sadece öksürüklerinin sesiyle tespit ediyor. Uzmanlar koronavirüs taşıyan hastanın öksürük sesini yayımladı.

ABD’de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) uzmanları tarafından yapay zekayla geliştirilen bir yazılımla, Covid-19 hastaları sadece öksürüklerinin sesiyle tespit edildi.

DHA'da yer alan habere göre, ABD’de yapay zekayla geliştirilen bir yazılımla, Covid-19 hastaları sadece öksürüklerinin sesiyle tespit edildi. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) uzmanları tarafından geliştirilen yöntemde yapay zeka ile öksürüğünden tespit edilen koronavirüs (covid-19) taşıyan bir hastaya ait öksürük ritminin videosu yayınlandı. MIT uzmanları, bu konu üzerinde çalışarak asemptomatik kişilerin öksürme biçimlerinin sağlıklı bireylerden farklı olduğunu keşfetti.

ÖRNEK ÖKSÜRÜK SESLERİ

Temmuz ayında İngiltere’nin Cambridge kentindeki “Covid-19 Sesler Projesi”nde, nefes ve öksürük seslerinin birleşimine dayanarak, pozitif koronavirüs vakalarının yüzde 80 oranında başarıyla tespit edildiğini açıklamıştı.

<p>ABD’de Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT) uzmanları tarafından yapay zekayla geliştiri

Bilim insanlarından dikkat çeken çalışma: Kovid-19 hastasını öksürük sesiyle tespit etti

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