Bilim insanları akciğer ve ağızda bulunan yeni bir virüs keşfetti

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Pensilvanya Üniversitesi'ndeki Perelman Tıp Fakültesi'nden bir ekip tarafından yapılan araştırma sonucu, insan akciğer ve ağız örneklerinde yeni keşfedilen virüsün ciddi kritik hastalıklarla ilişkili olduğu ve ikinci en yaygın DNA virüsü olduğu ortaya çıktı.

Araştırmacılar bu tip bir virüsün ciddi kritik hastalıklar ve diş eti hastalığı ile bağlantılı olduğunu bildirdi.

Ekip, serbest dolaşan virüs kaynaklı parçacıklarda RNA ve DNA'yı dizmek için insan akciğerlerinden örnekleri analiz etti. Analiz sonuçları, kamu veri tabanlarında bulunan diğer virüs aileleriyle karşılaştırıldı.

Veri tabanlarında 7 binden fazla örnek taradıktan sonra 17 tam redondovirüs genomu ve daha fazlası parsiyel sekanslarla bulundu. Çıkan sonuçta virüsün tamamen yeni bir insan virüsü olduğu keşfedildi.

Ekip doğrudan hasta numunelerinde de araştırma yaptı. Bu küçük ve dairesel DNA virüs ailesinin, periodontitis (diş eti iltihabı) ile ilişkili olduğu belirlendi. Virüsün genel olarak yoğun bakım ünitelerinde (YBÜ) ve kritik hastaların akciğerlerinde özellikle bol olduğunu keşfettiler.

Ekip, virüsün biyolojisi ile ilgili temel soruları ve hastalıklarla olan ilişkisi hakkında daha fazla klinik soruyu araştırmak için laboratuvarda redondo virüsü yetiştirmek için çalışıyor. Bu yapılan araştırmanın, yeni virüsün hastalığa neden olup olmayacağına, hastalığa neden olsa dahi basit bir hastalık ile atlatılması için yardımcı olacağını umuyorlar. Ve elde edilen yeni bulgularının akciğer hastalığı ve diş hastalığı olan insanlar için tedaviye fayda sağlayabileceğini umuyorlar.

Araştırma Cell Host Microbe'da yayınlandı.