Bayraktar paylaştı! Akıncı 2.kez havalandı... 2020'nin ilk uçuş!
BAYKAR Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruz İnsansız Hava Aracı'nın yeni test görüntüsünü paylaştı.
Bayraktar'ın Twitter'dan yaptığı paylaşım şöyle;
"2020'nin ilk uçuşu tamam. ikinci testte 01 saat 06 dakika başarıyla uçtu.
40'ını biraz erken olsa da uçurduk.??
Şimdi önümüzdeki testlere kadar hangarda dinleniyor. Gökyüzüne kavuştuğu için keyfi de yerinde..
Semalarımızda Hür ve Özgür..."
TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Haberleşme Menzili: Çift Yedekli SATCOM + Çift Yedekli LOS(250 Km)
Kalkış ve İniş: Pist (Otomatik)
Max Kalkış Ağırlığı: 5,500 kg
Operasyonel İrtifa: 40,000
Uçuş Süresi: 24 saat
Faydalı Yük Taşıma Kapasitesi: 1.350 Kg
Kanat Açıklığı: 20 mt.
Boy:12.2 mt.
İtki Tipi: 2x750 HP
2020'nin ilk uçuşu tamam. ?? ikinci testte 01 saat 06 dakika başarıyla uçtu.— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) January 10, 2020
40'ını biraz erken olsa da uçurduk????
Şimdi önümüzdeki testlere kadar hangarda dinleniyor. Gökyüzüne kavuştuğu için keyfi de yerinde..
Semalarımızda Hür ve Özgür...#MilliTeknolojiHamlesi ?????????? pic.twitter.com/RUIxlCUqp7