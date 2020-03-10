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  3. Bakan Varank'tan son dakika açıklaması

Bakan Varank'tan son dakika açıklaması

Bakan Varank'tan son dakika açıklaması

Son Dakika Haberleri.. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, ölçü aletlerinin periyodik muayenelerine ilişkin, "Yeni dönemde Bakanlığımız ani denetimlere ve şikayet muayenelerine odaklanırken, TSE periyodik muayenelerden sorumlu olacak." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Ölçü Aletlerinin Periyodik Muayeneleri Projesi" açılış programında yaptığı konuşmada, "Yeni dönemde Bakanlığımız ani denetimlere ve şikayet muayenelerine odaklanırken, TSE periyodik muayenelerden sorumlu olacak." dedi.

Bakan Varank konuşmasının devamında, "Ülkedeki 11 bin LPG ve 13 bin akaryakıt istasyonundaki 290 bin pompa ile 25 bine yakın kantarın periyodik muayenesi 2 yıl içinde yapılacak." ifadelerine yer verdi.

AA

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