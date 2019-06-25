Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7645
  • 6,5672
  • 265.202
  • 95.491
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Teknoloji
    3. >
  3. Bağırsak bakterileri daha fazla koşmanın sebebi olabilir

Bağırsak bakterileri daha fazla koşmanın sebebi olabilir

Bağırsak bakterileri daha fazla koşmanın sebebi olabilir

Ortalama sporcuları seçkin olanlardan ayıran nedir? Yıllarca süren eğitim, adanmışlık ve doğal avantajların yanı sıra, yeni bir araştırma bağırsak bakterileri ile de ilgili olabileceğini gösterdi.

TM Dijital Haber Merkezi

Harvard'daki Wyss Enstitüsü'nden araştırmacılar, Maraton koşucularında Veillonella adlı bir bağırsak bakteri türünün daha yüksek miktarlarda bulunduğunu ortaya çıkardı. Bu bakteri koşucularda daha iyi performansa yol açabilir.

Nature Medicine'de yayımlanan araştırmada bilim insanları, 10 Boston Maraton koşucusunun dışkısını inceledikten sonra bu bakterileri buldular. Veillonella bakterisinin, sporcular özellikle yorucu aktiviteler yaptığında daha yüksek seviyede üretilen laktik asidi parçaladığı keşfedildi.

Bakterilerin bu özelliğinin başka bir fark yaratıp yaratmadığını belirlemek için, araştırmacılar bakterinin bir türünü izole edip 16 fareye yerleştirdiler. Fareleri bir koşu bandına yerleştiren araştırmacılar Midelerinde bakteri taşıyan farelerin, Veillonella bakterisi bulunmayan farelere kıyasla yüzde 13 daha uzun süre koştuklarını gözlemledi.

Araştırmacılar, Veillonella'nın potansiyel bir performans arttırıcı olarak görüldüğünü, ancak bunu tam olarak kanıtlamak için daha fazla araştırma yapılması gerektiğini belirtti.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Yıldız Tilbe'ye sahnede 'Buray' sürprizi
Pelin Karahan'ın annesini gören inanamadı
Ünlü oyuncu dünya evine girdi
Meryem Uzerli de modaya uydu: Hollywood estetiği yaptırdı
Yeni Game of Thrones'un çekimleri başladı: Ünlü oyuncudan çarpıcı açıklama

Ünlü Futbolcunun Çocukları Kur´an-ı Kerim Öğrenirken Böyle Görüntülendi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

‘Mavi Balina’ niçin engellenemiyor? Dikkat edin WhatsApp'tan yayılıyor!