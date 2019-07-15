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Avrupa'nın navigasyon sistemi çöktü

Avrupa'nın navigasyon sistemi çöktü

Avrupa ülkelerinin ABD'nin GPS sistemine alternatif olarak faaliyete aldığı 22 uydudan oluşan Galileo navigasyon sistemimin Perşembe gününden bu yana çalışmadığı bildirildi.

TM Dijital Haber Merkezi

Avrupa Birliği'nin ortak projesi olan 2019 yılı sonunda tam faal olması beklenen, 22 uydudan oluşan Galileo navigasyon (konumlandırma) sisteminin, 11 Temmuz Perşembe günü saat 13: 00'ten bu yana kullanılamadığı bildirildi.

Galileo Kullanıcılarına Uyarı Önerileri (NAGU) bürosundan yapılan açıklamada, 11 Temmuz Perşembe günü saat 13: 00'ten başlayarak beklenmeyen ve şimdiye kadar açıklanamayan bir sinyal kesintisine maruz kalındı." denildi.

İlk olarak Perşembe günü Avrupa GNSS Ajansı (GSA) tarafından fark edilen sorun hakkında GSA, “Uzmanlar durumu en kısa sürede düzeltmek için çalışıyor." ifadesini kullandı.

GSA açıklamasının devamında, "Kesin nedenini analiz etmek ve toparlanma eylemlerini uygulamak için hemen bir Anomali İnceleme Kurulu kuruldu." dedi.

Yaklaşık 10 milyar avroya mal olan Galileo sistemi 2016'da faaliyete geçmişti. Toplam 30 adet uydunun dünya yörüngesine oturtularak hizmet vermesi düşünülen Galileo'nun ilk uydusu 2005 yılında gönderilmişti. Sistemin, dünyadaki en hassas uydu navigasyonu olacağı iddia edilmişti

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