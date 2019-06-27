Avrupalılar Google, Facebook ve Apple gibi internet devlerine ek vergi getirilmesinden yana

Fransız Ifop araştırma şirketinin Sputnik için gerçekleştirdiği araştırmaya katılan Almanların yüzde 72’si, İngilizlerin yüzde 71'i, ABD'lilerin ise yüzde 53’ü, kendi faaliyet alanında tekelci konumunda bulunan Google, Facebook ve Amazon gibi internet devlerine yönelik ülkelerdeki kazançları üzerinden ek verginin getirilmesi gerektiği görüşünü dile getirdi.

Bu arada 2019 yılı itibariyle uluslararası internet şirketlerine yönelik böyle bir ek verginin getirilmiş olduğu Fransa’da araştırmaya katılanların yüzde 79’u bu uygulamayı haklı görüp desteklemesi dikkat çekti.

Google, Apple, Facebook ve Amazon gibi şirketler, Avrupa kamuoyunda gelirlerini elde ettikleri ülkede değil de daha düşük vergi ödeyebildikleri ülkede beyan ettikleri için eleştiriliyor.

9-15 Nisan 2019 tarihlerinde Sputnik için Fransa, İngiltere, Almanya ve ABD'de Ifop şirketi tarafından gerçekleştirilen araştırmaya 18 yaşın üzerindeki 4010 kişi katıldı.

Nüfusun cinsiyete göre dağılımı, yaş grubu ve coğrafya dikkate alınarak yapılan araştırmada ülke genelindeki veriler için maksimum hata payı yüzde +/- 3.1, güven aralığı ise yüzde 95'tir.

(Sputnik)