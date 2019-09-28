Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,6776
  • 6,2271
  • 272.967
  • 105152
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Teknoloji
    3. >
  3. Atos, satış ve müşteri hizmetlerinde Stevie Ödülleri'nin sahibi oldu

Atos, satış ve müşteri hizmetlerinde Stevie Ödülleri'nin sahibi oldu

Atos, satış ve müşteri hizmetlerinde Stevie Ödülleri'nin sahibi oldu

Dijital dönüşümün küresel liderlerinden Atos, dünyanın en prestijli ödülleri arasında yer alan “Uluslararası Stevie Ödülleri”nde, Satış ve Müşteri Hizmetleri alanlarında iki önemli başarıya imza attı.

Atos, dünya genelinde 4000'den fazla başvurunun yapıldığı kategorilerde, yılın En İyi Şirketi (Bronz Madalya) ve Yılın En İyi Müşteri Hizmetleri Ekibi (Bronz Madalya) ödüllerini almaya hak kazandı.

Atos Müşteri Hizmetleri CEO'su Okan Gözütok, kazanılan bu önemli başarıyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Bu ödüllere layık görülmemizin temelinde müşteri ilişkilerine verdiğimiz önem ve müşteri memnuniyetini en yüksek seviyeye taşımaya odaklanan takım çalışması yer alıyor. Atos ekibini, pazara getirdiği standartlardan dolayı tebrik ediyorum. Bu başarıda önemli bir paya sahip olan ve tüm süreçte Atos’a güvenen değerli müşterimiz AvivaSa’ya da teşekkürlerimi sunmak isterim. Fark yaratan müşteri yönetimi ve hizmetlerimizle önümüzdeki dönemde yeni ödüllere layık görüleceğimizden hiç şüphem yok”

Ödüller, 19 Ekim 2019 Cumartesi günü Viyana’da düzenlenecek gala etkinliğinde sahiplerini bulacak.

Dünyanın önde gelen iş ödülleri olarak kabul edilen Stevie Ödülleri, 2002 yılında dünya çapındaki şirketlerin ve iş adamlarının başarılarını kamuoyuna tanıtmak ve bu başarıları ödüllendirmek amacıyla kuruldu. Stevie Awards’ın 7 ödül programından biri olan Satış ve Müşteri Hizmetleri Ödülleri, her sene başarılı bulunan satış, müşteri hizmetleri ve çağrı merkezi uygulamalarına veriliyor.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Popçu Gülşen muhabirin o sorusunu böyle tiye aldı: Kaç yaşındasınız?
Hayranlarını böyle şaşırttı! 'Göründüğü gibi değilmiş'
Ünlü oyuncu Seda Bakan'ın doğumdan sonraki fit görüntüsünün sırrı belli oldu
Düğünden sonra ilk işi bu oldu!
Deprem sonrası paylaşımı tepki topladı
<p>Olay, Avcılar´da saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bankaya giren bir ş

'Çocuğum Hasta Kusura Bakmayın' Dedi, Bankayı Soydu

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Dünyanın en tembel insanları

Hayatımızı kolaylaştıran icatlar